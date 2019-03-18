Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Çanakkale Neden Geçilemedi” adlı konferans

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümü nedeniyle ‘Çanakkale Neden Geçilemedi?’ adlı konferans düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Ural, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Çanakkale Muharebeleri’ni işgalci güçlerin gözünden anlatan Ural, ‘Düşmanda imkan vardı Mehmetçik’te iman. Buydu Çanakkale’yi geçilmez kılan’ sözüyle, destansı savaşın kazanılmasının en önemli sebebinin vatan toprakları için canlarını feda eden kahraman Türk askerinin inancı olduğunun altını çizdi. Konuşmasını iki mektupla bitiren Ural,‘Gelmiş geçmiş en büyük stratejist ve en büyük komutan’ olarak nitelediği Mustafa Kemal Atatürk’ün, Gelibolu’da ölen Anzak askerlerinin ailelerine yazdığı mektubu ve bir Anzak annesinin cevabını dinleyicilerle paylaştı.

Konferansın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Ural’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay tarafından anı tabağı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya tarafından teşekkür belgesi hediye edildi.