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Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı’na ev sahipliği yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Şubat Cuma günü üniversite-sanayi işbirliğine dayalı Ar-Ge Proje Pazarı’na ev sahipliği yapacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı’na ev sahipliği yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Şubat Cuma günü üniversite-sanayi işbirliğine dayalı Ar-Ge Proje Pazarı’na ev sahipliği yapacak.


Akademisyenlerin projelerini sanayicilerle buluşturacak proje pazarının açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katılacak. Aralarında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerin de yer alacağı proje pazarında, Türkiye’de farklı disiplinlerde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bu yıl ilk kez gerçekleştirecekleri Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında üniversite ile sanayi işbirliği için ortak bir platform oluşturmayı ve sürdürülebilir proje işbirlikleri sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Rektör Taş, sanayi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirerek görüş alışverişi yapmalarına fırsat tanıyacak proje pazarının ülke sanayisinin gelişimine katkı sağlayan bir etkinlik olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
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