"Şeyh Edebali, İnsanı Yaşatanlar Ödülü" sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - "Şeyh Edebali, İnsanı Yaşatanlar Ödülü" 118 yaşındaki gazi Taştan Candan ve 78 yaşındaki Sebahat Atak'a verildi.

Yeni Osmanlılar Derneği tarafından verilen "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dernek Başkanı Saffet Atak, Kabakçı Konağı'nda düzenlenen "Osmanlı'da Yaşamak ve Osmanlıyı Anlamak" konulu söyleşide, yıllarını cephelerde geçirmiş 118 yaşındaki gazi Taştan Candan'a ve tarih sevgisini kaybetmeyen 78 yaşındaki Sebahat Atak'a ödüllerini takdim etti.

Saffet Atak, her ay farklı bir akademisyeni ağırladıklarını ve farklı tarihi konular ile ilgili söyleşiler düzenlediklerini ifade ederek, kendisini bu ülkeye adamış büyükleri tespit edip, her yıl "Şeyh Edebali İnsanı Yaşatanlar Ödülü"nü verdiklerini söyledi.

Atak, "Uzun yıllar cephede kalmış ve ömrünü adamış Taştan Candan dedemize bir ödül vereceğiz. Aynı zamanda bir ödülümüz daha var, annem 78 yaşında olmasına rağmen her ay tarih söyleşilerine katılıp katkıda bulunuyor. Ona da tarih merakı ve fedakarlığından dolayı ödül vereceğiz."diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak davet edilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir ise yeni çıkan "Osmanlı'da Yaşamak" isimli kitabının içeriğini anlattı.

Şimdiye kadar hep yönetenler üzerine çalışmalar yapıldığını ancak yönetilen halkın nasıl yaşadığına dair çok az çalışma olduğunu belirten Demir, "Halkın ne düşündüğü, ne yediği, ne içtiği bunlarla ilgili çok fazla çalışma yapılmadı. Dolayısıyla ben kitabımı bu minvalde aldım ve yaşanmış hikayeleri ele aldım." dedi.

Demir, tarihin bütün bilimlerin atası olduğuna dikkati çekerek, "Tarih olmadan hiçbir şey olmaz. Tarih olmadan din olmaz, matematik olmaz, bilim olmaz, insanlık tarihi olmaz bir kere. Geçmişi geleceğe aktaran bir köprü vazifesi gördüğü için gelişmeleri de biz tarih içerisinde ele alıyoruz. Bu anlamda baktığımızda tarih önemli." ifadelerini kullandı.