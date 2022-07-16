Şeyh Ahmed Şorşibi kimdir? Şey Mehmet Emin Er ne zaman vefat etti?

Şeyh Ahmed Şorşibi, Şorşib Köyü’ndendir. Seyda bir süre bu âlimin yanında da okumuştur. Seyda icazetname aldıktan sonra kendisi de müderrislik yapmış ve birçok talebe yetiştirip onlara icazet vermiştir. Tasavvuf hilafetnamesini Şeyh Seyda-yi Cizîrî’den almıştır.

Seyda 1951 yılında Isparta’da Said Nursî Hazretleri ile görüşmüştür. Hayatı boyunca hep müderrislik, imamlık ve vaizlik yapmıştır. 2013 yılında vefat eden bu büyük âlim için Hacı Bayram Camii`nde Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı . Cenaze namazını kıldıran o zamanki Diyanet İşleri Başkanı Görmez; ilimle yücelmiş, hep ilimle yüceltmiş yüz yıllık bir ilim çınarının ebediyete gönderildiğini aktardı. İslam dünyasının büyük bir alimini kaybettiğini vurgulayan Görmez, "İslam alemi yüzlerce talebe yetiştirmiş, yüzlerce eser vermiş, çok saygıdeğer bir hocaefendisini kaybetmiştir. Ben de şahsen 11 yaşından itibaren kendisinden çok fazla şey öğrendiğim, ilminden, irfanından hayatım boyunca istifade ettiğim bir hocamı, bir baba dostunu, babamın hocasını kaybetmiş bulunuyoruz." demişti.

Mehmet Emin Er kimdir?

Mehmet Emin Er, 1914 yılında Diyarbakır'ın Çermik kazasının Külüyan köyünde doğdu. Osmanlı geleneğinde eğitim görmüş bir İslam alimi ve Bediüzzaman Said Nursi'nin eski öğrencisiydi. İslami ilimleri öğrenmek için Suriye'ye gitmek için memleketinden ayrılan ancak Suriye'ye geçemeyince Gaziantep, Adana, İstanbul ve Bursa'da dönemin İslam alimlerinden dersler alarak tekrar Adana'ya döndü.Tahsili için Suriye'ye de geçen Mehmet Emin Er, İslami eğitimde takip edilen usül gereği Sarf ilmini öğrenerek tahsile başladı. Sonra Nahv, Mantık, Vad, İsti'are, Edebü'l-bahs ve'l-münazara, Beyan, Mea'ni, Bedi', Usülu'd-din, Usulu'l-fıkıh ve Kelam ilimlerini tahsil etti. İlim tahsilinden sonra hayatı boyunca ders verme, imamlık, vaizlik, tebliğ ve İslam'a davet gibi hizmetlerle meşgul oldu.