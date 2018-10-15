Açlık grevinde 43'üncü gün! Adnan'ın durumu kötüye gidiyor

Filistinli Esir Kulübü, keyfi olarak gözaltında tutulmasını protesto için 43 gündür açlık grevinde olan Cenin kenti sakinlerinden 40 yaşındaki Şeyh Hıdır Adnan’ın sağlık durumunun kötüye gittiğini açıkladı.

Filistinli esiri dün (14 Ekim Pazar) Er-Ramle Cezaevi’nde ziyaret eden Esir Kulübü avukatı, esir Adnan’ın görüşmeye tekerlekli sandalyeyle geldiğini ve çok zayıflamış göründüğünü bildirdi.

Esir Hıdır Adnan, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığından bu yana vitamin almayı ve muayene olmayı reddettiğini söyledi.

Adnan, işgal rejimi cezaevleri idaresinin iradesini kırmak için bir dizi uygulamaya başvurduğunu ve kendisini daha kötü şartlardaki tecrit odasına naklettiğini bildirdi.

İşgal güçlerinin isteğini reddetti

İşgal güçlerinin birkaç gün önce kendisini muayene için hastaneye götürmek istediğini belirten Adnan, işgal güçlerinin isteğini reddettiğini kaydetti.

Esir Hıdır Adnan, Filistin halkına seslenerek verdiği mücadelede kendisine destek olmasını istedi.

Bu üçüncü eylemi

Açlık grevine başladığından beri birkaç kez başka bir yere naklinin yapıldığını söyleyen Adnan, işgal yönetiminin avukatların kendisini ziyaret etmelerini engellemeye çalıştığını ifade etti.

İdari hapis cezasına karşı 2012 ve 2015 yıllarında açlık grevi eylemleri yapan ve zafer kazanan Adnan’ın açlık grevinin üçüncü eylemi olduğu kaydedildi.