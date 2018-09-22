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Seyfullah Duran kimdir? Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı. Peki Seyfullah Duran kimdir? Seyfullah Duran nereli?

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
Seyfullah Duran kimdir? Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı. Peki Seyfullah Duran kimdir? Seyfullah Duran nereli?

Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/188 karar sayısına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır denildi.

Seyfullah Duran kimdir?

1974 yılında Kayseri’de  dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hatay’ın Erzin ilçesinde tamamladı. Yıldız teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliğinden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında İskenderun  Demir-Çelik fabrikalarında mühendis olarak göreve başladı. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra İskenderun Demir-Çelik fabrikalarının özelleştirilmesinden dolayı Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Adana Bölge Müdürlüğüne mühendis olarak Atandı.  Burada 3 yıl görev yaptıktan sonra, 2005 yılında Aksaray Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne mühendis olarak naklen atandı. Aksaray Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde 5 yıl görev yaptıktan sonra, Gaziantep Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne tayin oldu. Bu yıllarda Bakanlığın düzenlemiş olduğu pek çok eğitim ve seminerlere katıldı. Yaklaşık 2,5 yıl bu görevi yürüttükten sonra, 7 eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atandı. 2 yıl bu görevi yürüttükten sonra, Bakanlık Makamının 11.08.2014 tarih ve 1677 sayılı onayları ile Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.  Evli ve 2 çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:26
  1. Aksaray
  2. Şanlıurfa
  3. Kayseri
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Adana
  7. Seyfullah Duran kimdir?
  8. Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Seyfullah Duran

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