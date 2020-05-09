Seyfullah Çakır kimdir? Samsun müftüsü Seyfullah Çakır nerelidir?

Seyfullah Çakır kimdir? 1972 yılında Samsun İli Çarşamba İlçesi Yenikışla köyünde dünyaya geldi. İlkokulu aynı köyde okuduktan sonra 1 yıl Çarşamba İhsaniye Yatılı Kur'an Kursu’nda okudu. 1991 yılında Çarşamba İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 1992 yılında Samsun İli Kavak İlçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1997 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi 14. Dönem Hizmet içi Eğitim İhtisas kursuna katıldı. 1999 yılında Haseki Eğitim Merkezi İhtisas kursunu bitirdikten sonra Samsun İli Bafra ilçesine Vaiz olarak atandı.

20.11.2000 tarihinde İlçe Müftüsü olarak Kars İli Susuz İlçe Müftülüğüne atandı. 27.10.2003 tarihinde Çorum İli Uğurludağ İlçe Müftülüğüne naklen atandı. 10.08.2009 tarihinde Ordu ili Gülyalı İlçe Müftülüğüne naklen atanmış ve bu görevini 08.08.2014 tarihine kadar sürdürmüştür. Gülyalı İlçe Müftülüğünün ardından Ordu İl Müftü Yardımcılığına naklen atanmış ve bu görevini 10.07.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Ordu İl Müftü Yardımcılığı görevinin ardından İlkadım İlçe Müftülüğüne naklen atanmıştır. Buradaki görevine 19.07.2018 tarihinde başlayan Seyfullah ÇAKIR, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çalıştığı amirleri tarafından birçok defa “Başarı Belgesi” ile taltif edilmiş olup, maaş ödülünün yanı sıra bir çok şilt ve plaket ile ödüllendirilmiştir. İyi derecede Arapça ve orta derecede Almanca bilmektedir.