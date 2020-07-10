Seyfi Bozçelik kimdir, nerelidir? Seyfi Bozçelik hayatı, biyografisi

Seyfi Bozçelik, 1966 Mucur/Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1987 yılında öğretmenlik görevine başladıktan sonra değişik okullarda öğretmenlik, yöneticilik ve ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüğü görevinde bulundu. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü döneminde Çocuk Yuvaları, Sokak Çocukları Merkezi, Çocuk Gençlik Merkezi ve Spastik Çocuklar Merkez müdürlükleri görevini yürüttü.

2006-2009 yılları arasında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdür V. olarak görev yaptı. 2016-2017 yılları arasında Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili olarak görev yaparken Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü görevine atandı.

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümü Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programını tamamladı. “Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda Çalışan öğretmen, psikolog ve Hemşirelerin Mesleki Motivasyonu ve İş Tatmin Düzeyinin Araştırılması” tezini vererek Yüksek Lisans Programını, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü ikinci üniversite olarak bitirdi.

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Doktora Programı ve Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programları öğrenciliği bulunmaktadır.

İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü döneminde “Yurt ve Yuvalarda Kalan Çocuk ve Ergenlerin Problemlerinin Tespiti Araştırma Projesi” ile sorunların tespiti çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bir çok eğitim program ve inceleme görevlerini yürüttü. Diyarbakır Raporu, Silopi Raporlarının hazırlanmasını gerçekleştirdi. Bakanlığımızın Engelli Bireylerde Bireysel Merkezli Eğitim Programı Formatörü görevini de yürütmektedir. İstanbul’da Çocukevleri ve umutevleri modelinin ilk uygulamasını gerçekleştirdi. Az derecede İngilizce bilmekte olup, İki çocuk babasıdır.