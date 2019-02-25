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Seydişehir’e yeni bir fabrika daha açılıyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya’dan bir şirketle protokol imzalandığını ve market raf sistemleri, depo rap sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı yapacak yeni bir fabrikanın kurulacağını söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
Seydişehir’e yeni bir fabrika daha açılıyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya’dan bir şirketle protokol imzalandığını ve market raf sistemleri, depo rap sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı yapacak yeni bir fabrikanın kurulacağını söyledi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Antalya’dan bir şirket ile protokol imzalayarak yeni bir fabrikanın kurulacağı müjdesini verdi. Firma ile protokol imzalayarak arsa tahsisinin yapıldığını belirten Başkan Tutal, “Seydişehir’e yatırımlar devam edecek. İnşallah 2019 yılı yatırımlar yılı olacak” dedi.


Firma yetkilisi Hüseyin Dedeoğlu, yatırım için Seydişehir’i tercih ettiklerini belirterek, "Çünkü ilçemiz merkezi bir ulaşım noktasında. İç Anadolu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Seydişehir’de yapacağımız yatırımda Belediye Başkanımız Mehmet Tutal’ın önemli destekleri olmuştur. Ulaşım ve doğalgaz konusunda Seydişehir’i yatırımlarımız için bir fırsat olarak nitelendiriyoruz” dedi.


Fabrikanın Seydişehir’e istihdam noktasında katkısının küçümsenemeyeceğini belirten Dedeoğlu, fabrikanın temelinin 2019 yılı içinde atılacağını sözlerine ekledi.


Seydişehir Organize Sanayi Bölgesinde 25 bin 250 metrekarelik parsel alanı üzerine kurulacak fabrikada; market raf sistemleri, depo raf sistemleri, market soğutucu dolapları, çelik eşya ve ahşap imalatı olacak. Fabrikada 50 kişinin çalıştırılmasının planlandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
  1. doğa

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