0553 313 94 23

Seydişehir’de yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:43
Seydişehir’de yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çal Tepesi Mevkiinde içme suyu hattına bağlı olan mahallelerin sorunlarını dile getirmesi üzerine çözüm yolu üretmek için harekete geçti. Sorunları yakinen takip eden Başkan Tutal, “Çal Tepe mevkiine bağlı içme suyunun içimi sert olduğunu tespit ettik. Suyun kalitesi noktasında tek kusuru içiminin sert olmasıdır. Sağlık noktasında bir tehlike söz konusu değildir. Lakin vatandaşımızın taleplerini değerlendirdik. Çözüm noktasında başta Çevre ve Şehirlilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Konya Büyük Şehir Belediyesi olmak üzere, KOSKİ ile birlikte yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.


Alaylar 1, Alaylar 2, Saadetler, Bahçelievler ve Anabağlar mahallesinin Çal Tepe su hattına bağlı olması nedeniyle suyunun sert ve içiminin rahat olmadığı bilinmekte. Kızılcalar ve Hacıseyitali ve Karakavak mahallelerinde ise Kuğulu içme suyu pompalarından gelen hattın yetersiz kalmasından dolayı Çal Tepe içme suyu hattından da zaman zaman beslendiği bilgisini veren Seydişehir KOSKİ Müdürlüğü Seydişehir Belediyesi ile koordineli çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, üst lige yükseldi
    1. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    2. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    3. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    4. "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine..
    5. CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin..
    6. Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye..
    7. Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini..
    8. ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan..
    9. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    10. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku
    11. Şahinbey için yeni çılgın projeler sözü
    12. Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen..
    13. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen..
    14. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde..
    15. Batıdan bir itiraz çıktı mı?
    16. Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    18. GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü
    19. Alçaklık ve ihânetler bu kadar..
    20. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğum..
    21. Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama
    22. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    23. Bilecik’te gençlerle sabah namazı..
    24. İzmit’in parklarında eksikler..
    25. "54 milyon seçmenin oyuna millete..
    26. Somali’de Eş-Şebab’a hava saldırısı:..
    27. Bitlis’te 101 gram metanfetamin ele..
    28. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum..
    29. ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü, önce..
    30. İklim değişikliği stratokümülüsleri..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti