Seydişehir’de yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, su sorununu çözmek için yeni içme suyu kuyuları çalışmalarına başlandığını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çal Tepesi Mevkiinde içme suyu hattına bağlı olan mahallelerin sorunlarını dile getirmesi üzerine çözüm yolu üretmek için harekete geçti. Sorunları yakinen takip eden Başkan Tutal, “Çal Tepe mevkiine bağlı içme suyunun içimi sert olduğunu tespit ettik. Suyun kalitesi noktasında tek kusuru içiminin sert olmasıdır. Sağlık noktasında bir tehlike söz konusu değildir. Lakin vatandaşımızın taleplerini değerlendirdik. Çözüm noktasında başta Çevre ve Şehirlilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Konya Büyük Şehir Belediyesi olmak üzere, KOSKİ ile birlikte yeni içme suyu kuyuları için çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.

Alaylar 1, Alaylar 2, Saadetler, Bahçelievler ve Anabağlar mahallesinin Çal Tepe su hattına bağlı olması nedeniyle suyunun sert ve içiminin rahat olmadığı bilinmekte. Kızılcalar ve Hacıseyitali ve Karakavak mahallelerinde ise Kuğulu içme suyu pompalarından gelen hattın yetersiz kalmasından dolayı Çal Tepe içme suyu hattından da zaman zaman beslendiği bilgisini veren Seydişehir KOSKİ Müdürlüğü Seydişehir Belediyesi ile koordineli çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.