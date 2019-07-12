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Seydişehir’de sivil giyimli trafik polisi denetimi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde sivil trafik polisi ile yapılan kırmızı ışık uygulamasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Seydişehir’de sivil giyimli trafik polisi denetimi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde sivil trafik polisi ile yapılan kırmızı ışık uygulamasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’nın Seydişehir ilçesinde de özel trafik uygulaması düzenlendi. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamalar ilçe girişlerinde bulunan Bahçelievler, Karabulak ve Marangozlar Kavşaklarında yapıldı. Uygulamalarda Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarının yanı sıra kavşakta görevli sivil giyimli polis memurunun bildirmesi ile ışık ihlali yapan araçlar, ileride bekleyen ekipler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı. İlçede yapılan uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan 27 araç sürücüsüne toplam 6 bin 345 lira para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:47
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