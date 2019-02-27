Seydişehir’de minibüs hatlarında düzenlemeye gidildi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede faaliyet gösteren minibüsçü esnafı ile bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın nezdinde, Konya Büyükşehir Belediyesi UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici, Seydişehir UKOME Sorumlusu İbrahim Yıldız, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Salim Koçak, Seydişehir Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Ömer Şamil Karaman, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Baş Çavuş Ufuk Memiş, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Gültekin Kayak, Seydişehir Zabıta Müdürü Yunus Uyar ve minibüsçü esnafı katıldı.

Ekmeğini teker üzerinden temin eden minibüsçü esnafına kazasız, belasız hayırlı kazançlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Vatandaşlarımızın ve sizlerin sorunlarını dinlemek, çözüm bulmak için sizi buraya davet ettik. Davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Tutal, ‘Eski garajda müşterilerinizi indirerek, şimdilik araçlarınızı hayvan pazarına park edebilirsiniz. Seçimleri atlatalım sizlerin de uygun gördüğü bir yere araç park alanı yapacağız. Köye giden vatandaşlarımızın bekleme yeri sıkıntısı var. Eski garaja bekleme salonu yapacağız. Korsan dolmuşçuları gördüğünüzde görüntü alıp bize bildirin biz gerekli müdahaleyi yaparız. Denetim konusunda herkes üzerine düşen görevi yapacak. Devlet, insanın mal ve can güvenliğini korumak, barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak için var. Kural olmak zorunda ve biz de bu kurallara uymak zorundayız” diye konuştu.

Konya Büyükşehir UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici, “Güzergah şikayetleri fazlaca, herkesin güzergahını belirlemiştik, güzergahlarınızın dışına çıkmayın. Yolcunun az olduğu mevkilerde sefer aksatmaları oluyormuş, vatandaşımızı mağdur etmemek lazım, seferlere ve saatlere dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, minibüsçülerin sorunlarını cevaplayarak, eksiklerini giderme konusunda söz verdi.