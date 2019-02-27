0553 313 94 23

Seydişehir’de minibüs hatlarında düzenlemeye gidildi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede faaliyet gösteren minibüsçü esnafı ile bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:23
Seydişehir’de minibüs hatlarında düzenlemeye gidildi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede faaliyet gösteren minibüsçü esnafı ile bir araya geldi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın nezdinde, Konya Büyükşehir Belediyesi UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici, Seydişehir UKOME Sorumlusu İbrahim Yıldız, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Salim Koçak, Seydişehir Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Ömer Şamil Karaman, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Baş Çavuş Ufuk Memiş, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Gültekin Kayak, Seydişehir Zabıta Müdürü Yunus Uyar ve minibüsçü esnafı katıldı.


Ekmeğini teker üzerinden temin eden minibüsçü esnafına kazasız, belasız hayırlı kazançlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Vatandaşlarımızın ve sizlerin sorunlarını dinlemek, çözüm bulmak için sizi buraya davet ettik. Davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi.


Başkan Tutal, ‘Eski garajda müşterilerinizi indirerek, şimdilik araçlarınızı hayvan pazarına park edebilirsiniz. Seçimleri atlatalım sizlerin de uygun gördüğü bir yere araç park alanı yapacağız. Köye giden vatandaşlarımızın bekleme yeri sıkıntısı var. Eski garaja bekleme salonu yapacağız. Korsan dolmuşçuları gördüğünüzde görüntü alıp bize bildirin biz gerekli müdahaleyi yaparız. Denetim konusunda herkes üzerine düşen görevi yapacak. Devlet, insanın mal ve can güvenliğini korumak, barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak için var. Kural olmak zorunda ve biz de bu kurallara uymak zorundayız” diye konuştu.


Konya Büyükşehir UKOME Sorumlusu Mehmet Dikici, “Güzergah şikayetleri fazlaca, herkesin güzergahını belirlemiştik, güzergahlarınızın dışına çıkmayın. Yolcunun az olduğu mevkilerde sefer aksatmaları oluyormuş, vatandaşımızı mağdur etmemek lazım, seferlere ve saatlere dikkat edelim” ifadelerini kullandı.


Başkan Tutal, minibüsçülerin sorunlarını cevaplayarak, eksiklerini giderme konusunda söz verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına yoğun ilgi
    1. Süleyman Kılınç’ın mahalle..
    2. CHP Grup Başkanvekili Özel,..
    3. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3..
    4. Vatandaşın tanımadığı AK Parti..
    5. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    6. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    7. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    9. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    10. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    11. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    12. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    13. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    14. Cami imamı minareden anons etti,..
    15. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    16. MİT Başkanı Hakan Fidan’dan YÖK’te..
    17. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    18. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    19. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    20. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    21. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    22. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    23. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    24. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    25. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    26. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    27. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    28. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    29. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    30. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor