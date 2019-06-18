0553 313 94 23

Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.

18 Haziran 2019 Salı 10:40
Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaların yıkımına başladı.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, tehlike arz eden metruk binalar mahalle sakinlerinin talepleri üzerine yıkılıyor. Yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Başkan Tutal, "Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde, çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike arz eden bu yapıları temizliyoruz. Bu binalar madde bağımlılarının yuvası haline gelmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaktadır. Mahallelerinde terk edilmiş, metruk bina bulunan vatandaşlar veya mesken sahiplerinin belediyemize müracaat etmelerini istiyoruz. Metruk bina yıkım çalışmalarını gerçekleştirirken, kurum olarak resmi prosedürleri yerine getirerek bu çalışmaları yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın gözü burada! ABD burayı sır gibi saklıyor
    1. Dünyanın gözü burada! ABD burayı sır..
    2. Yedi asırlık caminin izlerine 15..
    3. Muhammed Mursi'yi zulüm koalisyonu..
    4. Bozüyük’te öğretmenlere yönelik seminer
    5. Gençlerden havayolu şirketlerine büyük..
    6. Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde..
    7. Bayburt’ta sağanak yağış sele dönüştü
    8. Fasulye altın çağını yaşıyor
    9. Bakanlık çalışanları hakkında gözaltı..
    10. Büyükşehirden kiralama ihalesi
    11. Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına..
    12. Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi..
    13. Önce tümörden kurtuldu sonra anne oldu
    14. Zabıtadan yaralı kediye yardım eli
    15. Türkiye jeotermal enerjide kapasite..
    16. Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
    17. Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir..
    18. Aksa Jeneratör, Afrika'da sektör..
    19. Aliağa’da "Kadın Çiftçiler" projesi..
    20. Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek..
    21. İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik..
    22. Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5..
    23. Bu yöntemden sonra güzellik sırrınızı..
    24. Salihli Kaymakamı Sağlam göreve başladı
    25. Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da..
    26. Ankara'da FETÖ operasyonu
    27. TCMB'den repo ihalesi
    28. Piraziz’de şüpheli ölüm
    29. Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi..
    30. Samsun’da DEAŞ’tan 1 şahsa gözaltı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!