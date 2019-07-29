Seydişehir’de eski garaj yeni cazibe merkezi haline dönüşüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından projesi başlatılan ve tamamlanan Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezinde yeni iş yerleri açılmaya başlandı.

Seydişehir Belediyesi tarafından projesi tamamlanan Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezi, bünyesinde açılan yeni iş yerleriyle birlikte bir cazibe merkezi haline dönüştürülüyor. Projenin tamamlanmasının ardından ilçeye canlılık, ekonomik kazanç ve istihdam sağlayacak giyim mağazasının açılışı, ilçe protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Programda konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 29 yıl önce başlayan Eski Garaj serüvenini, atıl bir görünümden estetik bir görünüme geçirdiklerini kaydetti. Başkan Tutal, “Seydişehir’e yakışır bir proje ile bu bölge canlılık kazandı. Projemiz ilçemizin çehresini değiştiren bir proje oldu. Üst katlarında konutların bulunduğu projemizde ilçemize yakışan çalışma oldu. Yeni açılan iş yerlerimizle ilçemizde istihdam ve ekonomik kazanç sağlanmış olacak. Yaptığımız çalışmanın açılışını yapmak ise ayrıca gurur verici. Yeni açılan mağazamızın ilçemize hayırlar getirmesi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erkek, kadın, çocuk giyimi, ayakkabı, çanta gibi ürünlerin satışının yapılacağı mağaza, dua edilmesi ve ilçe protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından faaliyete geçti.

Mağazanın açılış programına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve davetliler katıldı.