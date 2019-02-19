0553 313 94 23

Seydişehir’de Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 35 milyon liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi.

19 Şubat 2019 Salı 16:39
Seydişehir’de Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 35 milyon liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisleri hizmete girdi.


Seydişehir Dikeniçi mevkiinde 94 milyon metrekare alanda 2008 yılında kurulumuna başlanılan tesis arıtma işlemine başladı. 35 milyon liraya yaptırılan ve yüzde 75 hibe ile başlatılan Atıksu Arıtma Tesisleri günlük 6 milyon metreküp atık suyunu yüzde 98 arıtarak tarım alanlarını rahatlatıyor.


Seydişehir’de arıtma faaliyetlerine başlandığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Atık Su Arıtma Tesislerinde günlük ortalama 6 milyon litre su arıtıldığını ifade ederek, “Projemizin hayata geçmesiyle bölge temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacak. Yüzde 98 arıtma sağlanacak. Seydişehir’de kanalizasyon ve evsel atıklar uzun yıllardır Çarşamba kanalına bırakılıyordu. Bu ise Suğla Gölü ve ovasının sağlıksız bir ortama dönüşmesine sebebiyet veriyordu. Arıtma Tesisinde atık sular artık çevreye zarar vermeyecek şekilde sulama amaçlı kullanılabilecek” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ tarafından yürütülmeye devam eden Atık Su Arıtma Tesisi için tesis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 12 Aralık 2018 tarihi itibari ile atık su arıtma işleminin günlük 40 bin nüfusun atık suyunu karşılayabildiğini, 1 yıl devam edecek olan test aşamasından sonra da 60 bin nüfus için hizmet edebileceği belirtildi. Atık Su Arıtma Tesisi Proje maliyetinin yaklaşık 35 milyon TL olmasına karşın yüzde 25’i yurtiçi kaynaklar, yüzde 75’i ise Avrupa Birliği Projeleri kapsamında karşılandığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı
    1. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    2. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    3. Tekvandoda milli görev
    4. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    5. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    6. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    7. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    10. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    11. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    12. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    13. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    14. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    15. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    16. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    17. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    18. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    19. Tatvan’da kütüphane açılışı
    20. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    21. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    22. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    23. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    24. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    25. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    26. Şuhut’ta güreş turnuvası
    27. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    28. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    29. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    30. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü