Seydişehir’de 15 Temmuz anma etkinlikleri

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Seydişehir meydanlarını doldurarak demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar yine meydanları doldurarak üç yıl sonra nöbetine devam etti. Yatsı namazını 15 Temmuz Milli İrade Meydanında eda eden protokol üyeleri ve vatandaşlar alanda nöbet yerlerini aldı. Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyyüp Gül, İlçe Müftü Vekili Ali Akbıyık, daire müdürleri, STK başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birlik, beraberlik ve dik duruşun önemine dikkat çekti. Üç yıl önce elim, vahim, gaddar bir olayın başlangıcının yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; “Birileri buna darbe teşebbüsü diyorlar, bir darbe Başkomutanını infaz etme noktasında kadar gelmiş, bir darbe teşebbüsü Cumhurbaşkanının külliyesini bombalıyorsa, milletin seçtiği milletvekillerini meclisini bombalıyor, uçaklarla önüne gelen her yere bomba yağdırıyor ise bu darbe teşebbüsü kesinlikle değildir, bu işgal girişimidir. Yaşanan darbe teşebbüsü değil, açık ve net ihanettir. Öyle ihanet ki bu ihanet hareketi AK Parti’ye karşı, bu ihanet hareketi sadece Tayyip Erdoğan’a karşı, Cumhurbaşkanına karşı yapılmış bir hareket değildir. Bu hareket milletin kendisine yapılmış bir harekettir" dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan da, "Aziz milletimiz istiklaline ve mevcudiyetine kasteden saldırıların belki de en acımasız olanına tam üç yıl önce bugün maruz kalmış, yüzlerce yıldır olduğu gibi cesareti, feraseti, basireti, birlik ve beraberliğiyle bu menfur teşebbüsü durdurmayı başarmıştır" şeklinde konuştu.

Program daha sonra Seyitharun İlahi Grubunun ilahileri ve şiirlerin okunması ile devam etti. Alandaki vatandaşlar salaların okunmasından sonra da demokrasi nöbetine devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programında Seydişehir Belediyesi tarafından alanda bulunan vatandaşlara çay, poğaça ikram edildi.