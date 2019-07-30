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Seydişehir Belediyesinden okul ve yaya geçitlerine “Önce Yaya” işareti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığının ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında “Önce Yaya” zemin işaretlemesi çalışmalarına başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:52
Seydişehir Belediyesinden okul ve yaya geçitlerine “Önce Yaya” işareti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığının ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında “Önce Yaya” zemin işaretlemesi çalışmalarına başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında, Seydişehir Belediyesi tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde bulunan merkez ve kırsal mahallelerde, okul önlerinde “Önce Yaya” işaretlemeleri yapıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kara yolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik nedeniyle oluşturulan komisyon kararı ile çalışmanın başlatıldığını, vatandaşlar ve sürücülere duyurulması ve bu konuda davranış kazandırılması gerektiğini kaydetti. Başkan Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak özellikle okullar başta olmak üzere ilçemizde yaya geçidi bulunan alanlara ‘Önce yaya’ diyerek, sürücülerin dikkatli geçmesi ve bu alanlardaki yayalar yolda karşıdan karşıya geçerken sorun yaşamasın diye hazırladığımız kalıp tabelamızla yollara gerekli işaretleme ve uyarının olduğu boyamalarımızı yapıyoruz. Bilindiği üzere Kara yolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, trafik polisi ve ışıklı trafik işareti olmayan yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde, kavşaklarda öncelik artık yayalarımızın. Bütün sürücülerin bu geçit ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlayarak, eğer yaya varsa durması ve yayalara öncelikli olarak yol vermeleri gerekiyor. Gün geçmiyor ki trafik kazası haberleri almayalım. Bu kazaların önlenmesi, okul öğrencilerimizin ve yayaların huzur ve güven içerisinde trafikte yer alabilmeleri için bu farkındalık çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sorumluluk sahamızda ihtiyaç doğrultusunda sürdürülecektir. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:52
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