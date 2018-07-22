Seydişehir Belediyesi Mustafa Ceceli'yi listeden çıkardı
Son günlerde yaşadığı skandallarla gündemde olan şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Esat Kabaklı, Uğur Işılak gibi türkücülerin de arasında bulunduğu konser programında, Ceceli'nin konseri Seydişehir Belediyesi tarafından listeden çıkartıldı.22 Temmuz 2018 Pazar 16:24
Konya Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde türkücü Esat Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu.
İPTAL NEDENİ BASINDA ÇIKAN HABERLER
Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.
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