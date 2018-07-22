Seydişehir Belediyesi Mustafa Ceceli'yi listeden çıkardı

Konya Seydişehir Belediyesi'nin 10-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde türkücü Esat Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur Işılak, Hüseyin Kağıt ve Grup İmera'nın yanı sıra Mustafa Ceceli'nin de konser vereceği duyurulmuştu.

İPTAL NEDENİ BASINDA ÇIKAN HABERLER

Ancak Seydişehir Belediyesi, 10 Ağustos günü Mustafa Ceceli'nin vereceği konseri iptal etti. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.