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Seydişehir Belediyesi ilçenin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına hazırlanan program doğrultusunda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:06
Seydişehir Belediyesi ilçenin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına hazırlanan program doğrultusunda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Seydişehir halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve temizlik konusunda titiz olduklarını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ”Temizlik ekiplerimiz sadece çöp toplama ve süpürme işlemi yapmıyor, ilçe genelinde farklı hizmetler ile belirlenen program dahilinde gece gündüz çalışıyor. 55 personel ve 15 araçla ilçenin temizliğini yürütmekteyiz. Çalışanlarımız sadece cadde ve sokakların süpürülmesi ile kalmayıp gerek bölge denetimi, gerekse vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda rutin olarak çöp toplama sisteminde oluşacak aksaklıkların ve kötü görüntülerin de önüne geçmektedir. Halkın kullanımına açık olan mesire ve piknik alanlarında oluşan çöpleri de ekiplerimiz kendilerine bilgi verilmesi dahilinde alarak kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktadır” dedi.


Temizlik ekiplerinin 7/24 saat mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıkları belirten Başkan Tutal, “Bizim hedefimiz daha temiz bir Seydişehir inşa etmek, ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ana arterler, meydanlar, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp konteynerleri sık sık boşaltılıyor. Meydanlar, parklar, pazar yerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin 55 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz görevini sürdürüyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:06
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