Seydişehir-Antalya yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı ve tipi dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor. Konya-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler, yolu açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak sürücüleri araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

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