0553 313 94 23

Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek

Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın ihtiyati tedbir kararı talebine ilişkin mahkeme kararını açıkladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek

Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın ihtiyati tedbir kararı talebine ilişkin mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararının kabulüne karar vererek Seydioğlu’nun tabelalarının sökülmesine hükmetti.


Pendik D100 Karayolu’nda içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.


“İsim benzerliği marka tecavüzü teşkil edecek boyutta”


Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi talebe ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde Seydioğlu markasının Seyidoğlu ile iltibas oluşturacak derece benzer isme sahip olduğu ve markaya tecavüz ile haksız rekabet teşkil edecek boyutta olduğunun belirlendiği açıklandı.


“Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek”


Mahkeme ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vererek, Seydioğlu’nunher türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu’nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.


Olayın geçmişi


Pendik D100 Karayolu’nda içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları mahkemeye başvurarak kamuoyu nezdinde infial yaratan hamile bir kadın tarafından kullanılmakta olan arabanın önünün kesilmesi, hakaretler ederek aracın üzerine çıkılıp zarar verilmesi olayının Seyidoğlu markasına zarar verdiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.


Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuruda “Davalı şirketin yetkilileri olan Hasan ve Hüseyin Sel adlı şahıslar, trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından kullanılmakta olan arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek aracın üzerine çıkıp zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin Seydioğlu’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştır. Kamuoyu nezdinde infial yaratan olay neticesinde isim karışıklığı nedeniyle müvekkil şirketin ticari itibarı ciddi olarak zarar görmüştür” denilmişti.


Söz konusu olay nedeniyle Seyidoğlu Baklavaları’nın şubelerinin aranarak çalışanlara sinkaflı küfürler edildiği ve sosyal medya hesapları hedef olarak gösterilerek boykot kampanyası yürütüldüğünün belirtildiği ihtiyati tedbir talebinde “Davalının markası ile müvekkilin markası arasında yalnızca bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur. Bu nedenle davalı tarafın, ‘marka tecavüzü’ niteliğindeki eylemleri sabit olup müvekkilin ticari itibarının daha fazla zarara uğramaması ve telafisi zor zararlar meydana gelmemesi adına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmek gerekmiştir” şeklinde başvuruda bulunulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi’nden Beyliküdüzü Belediyesi’nde inceleme
    1. İzmit Belediyesi’nden Beyliküdüzü..
    2. TSK’dan Bosna Hersek Türk Temsil..
    3. Patlamaya ilişkin 8 şahıstan 2’si..
    4. Çölyak hastalarına destek
    5. Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi
    6. "Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Dünya Şampiyonu Navko’dan Başkan..
    9. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    10. RTÜK üyeliğine seçilen 3 isim belli..
    11. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    12. Yeğeninin attığı yumrukla hayatını..
    13. Faruk Bildirici kimdir? RTÜK üyesi..
    14. CHP ilçe başkanlığına zarar veren..
    15. İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
    16. Çamurlu ayakkabılar nasıl temizlenir?
    17. Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!..
    18. Çetin: “Kadınlarımızın emeklerinin..
    19. İl Müftüsü Gerek’ten Başkan Bozkurt’a..
    20. Başkan Cabbar, yeni emniyet binası..
    21. Galatasaray’da kombineler 32 bine..
    22. Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı..
    23. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma..
    24. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof...
    25. RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
    26. TİKA'nın Kanuni türbesi projesinde..
    27. Huawei, ABD teknolojisine..
    28. 15 Temmuz'da ulaşım metro, metrobüs..
    29. Efeler’de sokaklar yenileniyor
    30. Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap