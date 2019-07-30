Seydioğlu baklavaları sahibi Hasan Sel serbest mi bırakıldı?

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi. Baklavacı kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesiyle Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi. Baklavacı kardeşler, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.