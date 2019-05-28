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Seydikemer’de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:40
Seydikemer’de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki bir evin deposuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.


Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak’taki 2 katlı evin 1’inci katındaki depoda, yılan gören vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:40
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