Seydikemer trafik kazası: 4’ü çocuk 6 yaralı Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye- Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ertaş Solmaz’ın kullandığı 33 AAH 294 plakalı otomobil, Ayşe Uysal Erkek idaresindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Erkek’in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem Gökmen, Reyyan Gökmen, İbrahim uysal veYusuf uysal yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 6 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Uysal’ın hayati tehlikesi bulunduğu için Denizli Pamukkale üniversitesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.