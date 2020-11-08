Seyda Molla Mazhar kimdir? Seyda Molla Mazhar vefat mı etti?

Nakşibendi Tarikatı'nın Menzil cemaati Şeyhi Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin (k.s) halifesi Seyda Molla Abdurrahman Bilvanisi Hazretlerinin oğlu, Gavs-ı Sani hazertelirin yeğeni Seyda Molla Mazhar korona sebebiyle vefat etti. Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdilhakim El Hüseyni El Bilvanisi Nakşibendi Halidi kolundan Şeyh Ahmed El Haznevi Hazretlerinin Halifesidir.

Büyük alim ve büyük Allah dostu olan Seyyid Abdulhakim el Hüseyni’nin (k.s) hayatı merak ediliyor. Gavs-ı Azam ve Gavs-ı Bilvanisi olarak da bilinen Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretleri 1905 yılında Bitlis’in Baykan ilçesinin Bilvanis Köyünde dünyaya geldi. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el Hüseyni’nin babasının ismi ise Seyyid Muhammed’dir. İcazet aldığı şeyhinin ismi Şeyh Ahmet el Haznevi’dir. Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretleri, 1 Haziran 1972 vefat etmesinden sonra yerine halifelerinden olan ve aynı zamanda evladı Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s) geçti. Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni (k.s) vefatından sonra da kutlu vazifeyi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni yürütmektedir. İşte Seyyid Abdulhakim El Hüseyni (k.s) hazretlerinin hayatı.