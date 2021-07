'Seyahatlerde mola saatlerini namaz vaktine denk getirmek'

Diyanetin bu konuyu akıl etmesi ve uygulamaya geçmesi için ilgili mercilere konuyu iletilmesi hususundaki girişimini tebrik ediyorum.



Burada önemli bir hususu arz etmek isterim. Bu uygulamayla; devletin inançlara saygılı olması yanında diğer insanlarımızın da bu konuya vereceği destekle, Rabbimizin merhamet nazarına mazhar olma hususunda büyük bir katkı sunmuş olacağı inancını taşıyorum. Ayrıca hiçbir yolcuya zararı olmayan bir uygulamadır. Özellikle seyahatlerde insanların molaya her zaman ihtiyacı vardır. Seyahat esnasında ihtiyar ve çocukların da bulunması açısında da çok güzel bir uygulamadır. İstersen namaz kılarsın, istersen namaz kılmazsınız, kimsenin buna müdahale etme hakkı yoktur. Kul’la Allah arasında olan bir şey, Allah birisini hidayet layık görmezse, onu hiç kimse hidayete getiremez. Ama herkesin molaya ihtiyacı olduğundan dolayı, burada iki fayda hâsıl olmaktadır. Birinci fayda; mola saatinde her insan ihtiyacını karşılar. İkincisi de ibadet eden insanların da Allah’a karşı ibadet görevini yerine getirerek gönül huzuruna kavuşmuş olmasıdır.



Buna karşı çıkacak insanı tahmin etmiyorum. Çıkarsa da bir nedenle çıkar, o da topluma faydalı bir uygulamanın bu hükümetten gelmesini istemeyen, hasetçilerin, kapasitesizlerin ve bu toplumda huzuru istemeyen şeytanlaşmış insan kılıklı varlıklar olabilir.



Bu uygulamanın bir an önce hayat bulması hem yolcularımız açısından hem de tesislerimiz açısında faydalı olacağı gibi bu uygulamaya saygı duyan insanlarımızın da daha medenileşmesini sağlayacak bir uygulama olacaktır. Hangi inançta olursa olsun insanlarımızın aynı topraktan yaşaması ve aynı havayı teneffüs etmesi ve aynı Allah’ın kulları olması hesabıyla kardeşçe bir arada yaşama ve yardımlaşma kültürüne katkı sunmuş olacaklardır. Bunu düşünen ve uygulama koymak için çalışma yapan ilgililere de bu güzel uygulamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.