Seyahat yasağı hangi illerde olacak? Hangi ile seyahat yasağı geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinin değerlendirildiği Kabine toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kontrollü normalleşme adeta kontrolsüz normalleşmeye doğru hızla gidiyor. Yetkililerin onca uyarılarına rağmen salgına karşı halen vurdumduymaz tavırları sürdüren bir hayli vatandaş var. İçişleri Bakanlığı korona ile mücadele kapsamında başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında halkın yoğunlaştığı noktalarda yetkililer ve kolluk kuvvetlerince salgın denetimi yapılsa da vurdum duymaz bazı vatandaşlar tüm tedbirlere kulak tıkıyor.

Korona aşı sırası hangi yaşta?

Türkiye korona salgın ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında geliyor. Bu başarı aşılamada da kendini gösterdi. Türkiye’de 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanan aşılama kampanyasında birinci aşama tamamlandı. Birinci aşamada, sağlık çalışanları ile huzurevi, engelli bakımevi misafirlerinin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce ikinci aşamanın B-1 kategorisinde aşılanacağı belirtilen 60-64 yaş arası bireylerin aşılamasına haftaya başlanacağını duyurdu. Hürriyet’in haberine göre, İstanbul’da COVID-19’un genom dizilimini inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Mert Ahmet Kuşkucu öncülüğündeki bir grup bilim insanı, COVID-19 salgınının başından bu yana devam eden laboratuvar araştırmalarında önemli bulgulara ulaştı.

Seyahat yasağı var mı? Hangi illerde seyahat yasağı olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de ise seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündeme geldi. Uzmanlar, bölgede Covid-19 vakalarında düşüş gözlenmemesi halinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kısıtlama ve ek denetim seçenekleri masaya yatırılabileceğini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'da İngiliz varyantı mutasyonlu virüs oranının yüzde 50nin üzerine tırmandığını belirterek "Seyahat kısıtlaması ile ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsunda bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.