Seyahat izni alan 65 yaş üzerine ziyaretçi, maske ve sıcak uyarısı
Aile Hekimleri Federasyonu, 65 yaş ve üzerine seyahat izni verilmesinin ardından Akit aracılığıyla sevgili büyüklerimizi uyardı.
Göksel Çağlav Ankara
Seyahat izin belgesi alarak yola çıkmak isteyen büyüklerimizi, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarı, tavsiye ve kurallara mutlaka uymalarını isteyen Aile Hekimleri Derneği Federasyonu İkinci Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Gittikleri yerlerde sıcaklarda kesinlikle dışarı çıkmamaları, kronik hastalığı varsa ilaçlarını almaları, bol sıvı tüketmeleri şart. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çok çok önemli. Fazla ziyaretçi kabul etmemeliler, özellikle kendilerinin çok daha riskli grupta olduklarını unutmamalılar. Bulundukları ortamı iyice havalandırmalılar” dedi.