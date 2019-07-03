0553 313 94 23

Seyahat eden hayvanlar için dinlenme tesisleri geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
Seyahat eden hayvanlar için dinlenme tesisleri geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hayvanların nakil sırasındaki refahı için uzun yolculuklarda dinlenmeleri maksadıyla istasyonlar kurulacak.


Tarım ve Orman Bakanlığınca veteriner mevzuatının AB müktesebatına uyumu çerçevesinde yürütülen çalışmalardan birisini de hayvan refahı konusu oluşturuyor. Çiftlik hayvanlarının refahı, nakil ve kesim sırasındaki refah olmak üzere üç başlık altında yürütülen çalışmalardan hayvanların nakli sırasındaki refah şartlarına uygun olarak taşınması ve korunmasını belirleyen yönetmelikler zaman içinde yayınlanmıştı. Yönetmelikler ile nakil sırasında araçların taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar, refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerinin sahip olması gereken yeterlilik belgeleri gibi işlemler ile denetim ve yaptırımları düzenleyen kurallar belirlendi.



Kontrol ve dinlenme istasyonları kurulacak


Ayrıca nakilde hayvan refahı için uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla dinlendirme istasyonları kurulması planlandı. Bu çerçevede Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri, Sivas ve Edirne’de toplam 7 kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulması çalışmalar devam ediyor. Ortalama 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvan kapasiteli bu istasyonlardan Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri ve Sivas illerinde yapılacaklar için projeler hazırlandı ve ihalesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildi. Edirne’de yapılacak istasyon için arazi tahsis ve teslim işlemleri ise tamamlandı ve proje çalışmaları devam ediyor.



31 milyon 136 bin hayvan sağlık taramasından geçirildi


Diğer ana başlıklardan olan çiftliklerdeki hayvan refahına yönelik olarak ise yine yönetmelikler ile hayvanların yetiştirildikleri koşulların asgari standartları belirlendi. Yönetmelikler ile hayvanların barındırıldıkları işletmelerin genişlik, zemin, binaların yalıtımları ve ekipmanların özellikleri, kullanılan otomatik ve mekanik donanımların taşıması gereken özellikler, beslenme, hareket özgürlüğü ve hayvanlara uygulanması yasak olan prosedürler ortaya koyuldu. Çiftliklerde hayvan refahı ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yetiştiricilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlendi. Ayrıca 2018 yılında çiftliklerde toplam 31 milyon 136 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlık taramasından geçirildi. Bu çalışmalar 2019 yılı için de devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kısırlık riskine karşı yumurta dondurma yaygınlaşıyor
    1. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    2. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    3. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    4. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    5. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    6. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    7. Ege ihracatı bayram molası verdi
    8. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    9. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    10. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    11. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    12. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    13. Aliağa belediye meclisi toplandı
    14. Borsa ilk yarıda düştü
    15. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    16. Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender"..
    18. Aliağa'daki gemi yangını
    19. Gaziantepli ev hanımları eski..
    20. Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Trafikteki silahlı kavga ölümle bitti
    23. Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya..
    24. FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik..
    25. Flaş gelişme! 6 zanlı Türkiye'ye iade..
    26. Kaman Belediyesi, ’hoş geldin bebek’..
    27. İngiltere’de hizmet sektöründen sert..
    28. Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye..
    29. ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri..
    30. Anadolu Yakası’na su parkı açıldı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz