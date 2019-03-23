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Seyahat acenteleri temsilcileri Samsun'u ziyaret etti

TÜRSAB'ın keşif gezileri kapsamında yaklaşık 350 turizm acentesi yetkilisi Samsun'un turistik yerlerini gezdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:16
Seyahat acenteleri temsilcileri Samsun'u ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı keşif gezileri kapsamında acente yetkilileri Samsun'u ziyaret etti.

Adana, Bodrum, Hatay, Kuşadası, Marmaris, Mersin ve Pamukkale'den gelen yaklaşık 350 turizm acentesi yetkilisi, kentteki gezilerine Bandırma Vapuru Müzesi'yle başladı.

Heyet sırasıyla Onur Anıtı'nı, Gazi Müzesi'ni ve Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'ni ziyaret etti.

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Suat Esin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının iç turizmi ve özellikle kültür turizmini canlandırmak olduğunu söyledi.

Acenteler olarak bilmedikleri bir bölgeyi keşfetmenin kendileri için önemli olduğunu belirten Esin, "Karadeniz Bölgesi'ni bilmeyen seyahat acentelerimiz var. Birçoğu burayı görmemiş, gelmemiş. Yarın gezimizin son ayağı olan Trabzon'da olacağız ve bu gezi sayesinde ciddi anlamda fikir sahibi oldular. Turizmci gittiği ve gördüğü yeri çok iyi pazarlayabilir. Eminim ki bu geziden sonra kültür turu yapmayanlar kültür turu yapmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Seyahate kendi bölgesindeki turizm acenteleri ile katılan Bodrum BTK Başkan Yardımcısı Barbaros Güneş ise TÜRSAB olarak bölgeler arası iletişimi ve turizm hareketini artırmak amacıyla bu tip geziler düzenlediklerini söyledi.

Güneş, gezinin, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'un ve diğer Karadeniz Bölgesi şehirlerinin doğal ve tarihi öneme sahip yerlerini daha önce görmeyen acenteler için de faydalı olduğunu aktardı.

- "Karadeniz'e gelen yabancı turist 2018'de yüzde 15 arttı"

Doğu Karadeniz BTK Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Yaylı da 7 turizm bölgesinden gelen acenteleri konuk ettiklerini dile getirdi.

Gezinin, bölgelerin tanışması ve yeni turizm bölgelerinin açılması için önemini aktaran Yaylı, Karadeniz Bölgesi'ndeki turizm acenteleri olarak hedeflerinin bölgenin ülke turizmindeki payını artırmak olduğunu belirtti.

Yabancı turistin bölgeye olan ilgisini de değerlendiren Müslüm Yaylı, "Karadeniz şehirlerine gelen turist sayısında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 civarında bir artış var. Bu bizi oldukça memnun etti. Aynı zamanda acenteler olarak bölgedeki 2-3 ili kapsayan paket turlara da başladık. Bölgemizde yalnızca tek bir şehire değil, diğer illere de turistlerin gelmesini ve oralardaki güzellikleri keşfetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. Trabzon
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Adana
  5. Karadeniz Bölgesi
  6. Keşif gezileri
  7. Samsun
  8. TÜRSAB

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