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SEVMEKDER yaz etkinlikleri sona erdi

Sevgi Mektebi Derneği (SEVMEKDER) yaz dönemi etkinlikleri kapsamında okuryazar buluşmaları Yapımcı-yazar Ragıb Karadayı ve Sinema Sanatçısı Recep Cinisli’nin katılımı ile sona erdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
SEVMEKDER yaz etkinlikleri sona erdi

Sevgi Mektebi Derneği (SEVMEKDER) yaz dönemi etkinlikleri kapsamında okuryazar buluşmaları Yapımcı-yazar Ragıb Karadayı ve Sinema Sanatçısı Recep Cinisli’nin katılımı ile sona erdi.


SEVMEKDER dört hafta boyunca Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde okuryazar buluşmaları ile tanınmış yazarları okurlarla buluşturdu. Sevgi Mektebi Derneğinin dört hafta düzenlemiş olduğu programlara Yazar Rahim Er, Çizgi Romancı-Yazar Muammer Erkul, Eğitimci-Yazar Salih Uyan ve son olarak Yapımcı-Yazar Ragıb Karadayı ile Sinema Sanatçısı Recep Cinisli konuşmacı olarak katıldı. Yazarlar programda okurları ile söyleşi gerçekleştirdikten sonra merak edilen konularla ilgili sorularına cevapladılar. Özellikle takip edilen sosyal ağlar ve oyunlar konusunda çocukları uyarırken dikkat etmeleri gereken aldatıcı tuzaklar programda anlatıldı.


Yaz dönemi etkinlikleri kapsamında okuryazar buluşmaları Yapımcı-yazar Ragıb Karadayı ve Sinema Sanatçısı Recep Cinisli’nin katılımı ile sona erdi. Gerçekleşen programda Akşemsettin filminin bir kısmı öğrencilere izletildi.Filmin başrol oyuncularından Hasan Ağayı canlandıran Recep Cinisli ve genel koordinatörü olan Ragıb Karadayı tarafından film ile ilgili hatıralar, yaşanan zorluklar anlatıldı. Yazar Ragıb Karadayı kitaplarını imzalamasının ardından program sona erdi.



Yazarları ve sanatçıları misafir ettik


Programlar hakkında değerlendirme yapan Dernek Başkanı Murat Uçar, “Derneğimiz milletimizin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve bu yönde programlarla toplumu bilinçlendirme amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. Ailesini, vatanını, milletini dinini seven ve yücelten yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan başarılı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için çocuk ve ailelerin kişisel gelişimine destek vermekteyiz. Bu programlarla da kitaplarında ve çalışmalarında bu duyguları anlatmış yazarları ve sanatçıları misafir ettik. Engin tecrübe ve bilgileriyle bizlere ışık tuttular. Bu vesile ile programlar boyunca yaklaşık 900 kitap dağıtıldı ve imzalandı. Yazar ve sanatçılara programlara katıldıkları için teşekkür ederiz. Ayrıca programlar boyunca bizlere destek olan Erenler Belediyesi Başkanı sayın Fevzi Kılıç ve Erenler Belediyesi kültür müdürü sayın Ramiz Şengül’e de çok teşekkür ederiz. Programda bizleri yalnız bırakmayan katılımcılara katıldıkları ve kitaba olan ilgilileri sebebiyle de teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
  1. sanat
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