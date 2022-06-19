Sevmek Zamanı Kağan kimdir gerçek ismi nedir?
ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 20 Haziran Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Sevmek Zamanı oyuncu kadrosu arasında Deniz Işın, Serenay Akta, Toprak Can Adıgüzel, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci gibi isimler yer alıyor. ATV izleyicileri Sevmek Zamanı başrol oyuncusu olan Kağan karekterini oynayan oyuncunun kimi olduğunu merak ediyor. Peki Sevmek Zamanı Kağan kimdir, Sevmek Zamanı Kağan gerçek ismi ne? İlhan Şen kimdir, nereli kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Sevmek Zamanı dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü 20 Haziran 2022'de ekranlara gelecek. Sevmek Zamanı başor oyuncusu Kağan rolünü oynayan İlhan Şen’dir. Peki İlhan Şen kimdir, nereli kaç yaşında? İhsan Şen hangi dizilerde oynadı?
İlhan Şen kimdir?
İlhan Şen,19 Aralık 1987 tarihinde Şumnu Bulgaristan'da doğumludur. Türk oyuncu ve eski mankendir. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır.