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Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir gecenin değil 365 günün kitabıdır”

Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde verdiği konferansta Kuran-ı Kerim’in faziletlerini örnekler vererek açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir gecenin değil 365 günün kitabıdır”

Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde verdiği konferansta Kuran-ı Kerim’in faziletlerini örnekler vererek açıkladı. Yılmaz, “Kur’an, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır. Hayatımızın kitabıdır” dedi.


11 ayın sultanı Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kala Bağcılar Belediyesi, Ramazan etkinliklerinde önemli bir ismi ağırladı. Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programa katılarak “Ümmetin İhyası” konulu konferans verdi.


Kur’an-ı Kerim’e uyulmadığında sıkıntıların, belaların baş gösterdiğini söyleyen Yılmaz, “Ailenin, devletin, idare seçmenin, idareci tespit etmenin, ticaretin her şeyin ölçüsü Kuran’dır. Kur’an her şeyde ölçü koymuştur. Bu ölçüye uyulsaydı boşanmalar olmazdı, cezaevleri dolmazdı, gençler eroinman olarak mahvolmazdı. Kur’an bütün ölçüleri vermiş. O zaman neden bu hale düştük? Okusaydık bu hale düşer miydik? Allah, ‘Dünya nöbetini terk eder ve nöbeti hainlere, emperyalistlere, savaş açanlara emanet ederseniz üç bela olacak’ diyor. Barış içindeki dünya kan gölüne dönecek, işgaller artacak, savaşlar çoğalacak yeryüzünde büyük bir fesat ve terör olacak. Ekininizi, ekonominizi bozacaklar. Dünyanın en zengin topraklarının üstünde en fakirler yaşayacak. Petrol bizde, maden bizde, güneş bizde, orman bizde, deniz bizde Somalili açlıktan ölüyor, Afrikalı susuzluktan ölüyor. Demek ki suç bizde. Allah’ın bize gönderdiği ölçü kitabını okumadık dünya nöbetine gelmenin yollarını unuttuk. Son olarak da neslinizin ahlakını bozacaklar. Edepten hayadan uzak bir nesil olacak. Ana babayı evde yük gören bir nesil meydana gelecek. Annenin ayağı altında cennet arayan nesil ana babaya yumruk atan nesil haline gelecek. Peki dünya nöbetine siz gelirseniz ne olur? Namazın yolu açılacak, zekat verilecek. Zekat verilir fakir kalmaz. Namaz kılınır suçlu kalmaz ve kötülükler ortadan kalkar. İyilikler emredilir kötülüklerden uzak tutulur. Nöbeti alan o devlet, dünyanın neresinde kanayan bir yara varsa onu tedavi etmeye gider kötülüklere fren, iyiliklere motor olur. O devlet Türkiye olacak. Bu ülkeyi yeniden dünyanın nöbetine getireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
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