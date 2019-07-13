Merhum Mehmed Şevket Eygi'nin defnedileceği yer değişti

Dün akşam saat 22.32 sularında Hakk'a yürüyen Müslüman mütefekkir ve dava insanı, Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin defnedileceği yer değişti.

Eygi 'Merkezefendi Haziresi'ne defnedilecek

86 yaşında hayata gözlerini yuman Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Milligazete.com.tr'nin haberine göre; Eygi, kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan MerkezefendiTürbesi'nin arkasında yer alan Merkezefendi haziresine defnedilecek.

Cenaze için FatihCamii haziresinin de gündeme geldiği ve yetkililerin de bu seçeneğe sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak Eygi'nin iki arkadaşı, gazetecinin FatihCamii'ne defnedilmek istemediğini söylediğini aktarınca bu seçenekten vazgeçildi. Eygi vefat etmeden önce, ya Merkezefendi haziresine ya da annesinin yattığı Kozluk mezarlığına defnedilmek istediğini ifade etmişti.