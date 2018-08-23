"Sevinmeyin, Trump giderse Mike Pence gelecek"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkan skandallar sonrası başkanlıktan alınması söz konusu olursa, Türkiye-ABD ilişkilerini iyice çıkmaza sokan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in göreve geleceğini söyledi ve, "Sakın kimse “Çılgın gibi hareket eden Trump gider, ilişkileri toparlarız” diye düşünmesin." ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Başkan Trump’ın Amerikan adaleti tarafından köşeye doğru itilmesi Amerika’daki aklı başında herkesi mutlu eden bir gelişme. ABD’de devlet yapısında büyük bir çöküş olduğu su götürmez bir gerçek gibi görünse de, en azından hala bir “Yargı” var gibi duruyor.

"TÜRKİYE'NİN LEHİNE DEĞİL"

Türkiye’de ise kimileri Trump’ın başına gelenlere seviniyor, bunu Türkiye’nin lehine bir gelişme olarak görmek istiyor. Oysa durum pek de böyle değil gibi.

"TRUMP'IN BRUNSON'A HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYACI VAR"

Amerika ile ilgili en doğru yorumları yapan ve tahminleri pek de şaşmayan Hakan Akbaş “Tam aksine, Trump’ın Brunson’a şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var” diyor mesela.

Bundan "Türkiye’nin eli güçlenir ve pazarlık daha rahat yapılır" anlamı da çıkarmayın. Trump’ın Brunson’ı alma karşılığında Türkiye’nin taleplerini karşılama gücü de aynı oranda zayıflıyor bu arada. Trump’ın başkanlıktan düşürülmesi ihtimali de ayrı bir mevzu.

TRUMP GİDERSE PENCE GELECEK

Sakın kimse “Çılgın gibi hareket eden Trump gider, ilişkileri toparlarız” diye düşünmesin. Trump giderse ABD Anayasası gereği yerine Başkan Yardımcısı Pence gelecek ve dönemi tamamlayacak. Brunson krizini en üst seviyeye tırmandıran açıklamanın Pence’den geldiğini de unutmayın.