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Korona Virüs Sevindiren gelişmeyi duyurdular: Anti Covid-19 ilacı geliştirildi
Korona Virüs

Sevindiren gelişmeyi duyurdular: Anti Covid-19 ilacı geliştirildi

Polonya merkezli Biomed Lublin isimli bir ilaç şirketi, yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğunu öne sürdüğü dünyanın ilk anti Covid-19 ilacını geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu ilacın ilerleyen günlerde klinik testlerde kullanılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 03:46:00 -
Sevindiren gelişmeyi duyurdular: Anti Covid-19 ilacı geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Polonya merkezli bir ilaç şirketi olan Biomed Lublin, koronavirüse yakalanıp semptom göstermeyen veya koronavirüsü atlatan hastalardan alınan plazmanın fraksiyonlanmasıyla anti-SARS-CoV-2 immünoglobulinleri içeren bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu ilacın, öncelikle klinik testlerde kullanılacağı ve tüm testlerinin birkaç ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen anti-Covid-19 ilacın ilk parti üretiminin tamamlandığı ve 2020'nin son çeyreğinde ticari olmayan klinik testler için piyasaya sürüleceği belirtildi.

Şirketin CEO'su Marcin Pirog ise söz konusu aşıyla ilgili "Antikorların konsantre halini içeren bir ilaç üretmenin mümkün olduğunu ve insan plazmasının fraksiyonasyon işleminden sonra plazmadan daha etkili bir ilaca dönüştürülebileceğini kesin olarak kanıtladık." şeklinde konuştu.

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