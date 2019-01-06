"Sevimli patilere" polisler sahip çıktı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da polisler, soğuk havada polis merkezinin önüne gelen iki sokak kedisine sahip çıktı.

Üşüdükleri için yaklaşık 20 gün önce Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Saraçlar Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliği önüne gelen iki sokak kedisine, buradaki polisler kucak açtı.

Polis merkezinde beslenen ve havaların sıcak olduğu günlerde gündüzleri sokağa çıkıp mahalleyi gezen kediler, akşam saatlerine doğru tekrar polis merkezine geliyor.

Polisler tarafından mamayla beslenen kediler, geceyi merkezde geçiriyor.

Polis merkezinin içinde serbestçe dolaşan kediler, zaman zaman koltukların üzerinde uyuyor.

Polis merkezinde görevli komiser yardımcısı Veysel Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerine sığınan kedileri çok sevdiklerini söyledi.

Kedilerin adeta karakolun daimi üyesi olduğuna işaret eden Güçlü, "Dışarıda soğuk havalarda üşüyorlardı. Kıyamadık, içeri aldık. Sonra burada yaşamaya başladılar." dedi.

Polislerin kedilerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini dile getiren Güçlü, "Polis arkadaşlarımız kedileri çok seviyor, onların karınlarını doyuruyor. Artık bizimle bütünleştiler." ifadesini kullandı.

Kedilerin vatandaşların da ilgisini çektiğini vurgulayan Güçlü, "İşi düşüp gelenler, yanlarında çocuklarını getirenler oluyor. Vatandaşlar görünce şaşırıyor, ilgileniyorlar ama özellikle çocuklar oturup uzun uzun kedileri seviyor. Sahiplenmek isteyenler oldu ama biz vermedik." diye konuştu.

Merkezde görev yapan bekçi Cafer Balcı da mahallede çok sayıda sokak kedisi bulunduğunu anlatarak, "Polis merkezimizin dışında zaman zaman çok sayıda kedi oluyor. Karakolun bahçesinde onları da mamayla besliyoruz. Mamalarını yedikten sonra diğerleri gidiyor ama ikisi burada kalıyor." dedi.