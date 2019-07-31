0553 313 94 23

Sevimi keçiler kafeyi bastı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11
Sevimi keçiler kafeyi bastı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı. Sevimli keçiler masaların üzerlerindeki şekerleri paketleriyle yerken, kafede çalışan personel keçileri güçlükle uzaklaştırdı.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir çay bahçesi keçilerin istilasına uğradı. Yol kenarında otlayan sevimli keçiler yolun karşısına geçerek kafedeki masaları yokladı. Masalarda paketli halde bulunan şekerlerin kokusunu alan keçiler masaların üzerine çıkarak şekerleri paketleriyle birlikte yemeye başladı. Keçilerin masalara dadandığını fark eden işletme personeli Yasin Genç, keçileri uzaklaştırmak için uzun süre ter döktü. Keçileri güçlükle uzaklaştıran Genç, zaman zaman benzer olaylarla karşılaştıklarını ve duruma alıştıklarını söyledi.


Keçilerin kafelerin masasında bulunan şekerleri yemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı
    1. Enflasyon Raporu 2019-III..
    2. Van'da terör operasyonu
    3. "Hükümetin masaya cömert bir şekilde..
    4. Enflasyon Raporu 2019-III..
    5. Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü..
    6. Kamyonun çarptığı yaşlı kadın..
    7. İstanbul'daki "sahte pasaport"..
    8. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Van’da terör operasyonu
    11. Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye..
    12. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    13. Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı
    14. Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    15. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına..
    16. Çin’de 6’ncı kattan düşen çocuk..
    17. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    18. Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile..
    19. Kilis’te 12 köyün Musabeyli ile..
    20. Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile..
    21. Nijerya’dan madalyayla döndüler
    22. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    23. İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle..
    24. TMSF’de son üç yılın FETÖ bilançosu!..
    25. Sendika işçilerinin kan verme..
    26. Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı
    27. Onlar PKK’yı, PKK onları destekliyor!..
    28. Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim..
    29. CHP'den Siyasi Etik Teklifi
    30. Büyükşehrin Geyre’de yatırımları..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"