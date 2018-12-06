Sevim Dağdelen kimdir? Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da görüştüğü PKK'lı Sevim Dağdelen nerelidir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyaretinde terör örgütü PKK sempatizanı kişilerle görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lı isimlerle görüştüğü kişiler arasında Sevim Dağdelen de yer aldı. Sevim Dağdelen kimdir? Sevim Dağdelen nereli?

Sevim Dağdelen Türkiye düşmanı PKK dostu

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimlerden Sevim Dağdelen, Almanya'da Sol Parti'nin Grup Başkan Yardımcısı. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği açık destekle bilinen Dağdelen, Almanya'da Federal Meclisi'nde terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak propaganda yapmıştı. Daha önce terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Müslim">Salih Müslim ile de görüşen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'ye istediğini yaptırabileceğini savundu.

1975 yılında Almanya’nın Duisburg kentinde doğdum. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladım. Hukuk dalında 1998 yılında başladığı yüksek öğrenimimi Almanya’da Marburg ve Köln Üniversiteleriyle, Avustralya’da Adelaide Üniversitesi’nde sürdürdü.

1991-2005 yılları arasında öğrenimim süresince Kuzeyren Vestfalya Eyalet Öğrenci Temsilciliği ile Federal Öğrenci Temsilciliği’de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve bu kuruluşun gençlik kolunda fahri çalışmalarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Almanya’da 2005’te kurulan Göçmen Kadınlar Birliği’nin kurucu üyesiyi.

Eylül 2005’te yapılan seçimlerde Sol Parti Kuzeyren Vestfalya Eyalet Listesi’nden Almanya Federal Meclisi’ne seçildi. Federal Meclis’in Hukuk Komisyonu ile Avrupa Alt Komisyonu’nda asli üye, yanısıra İçişleri ve İnsan Hakları Komisyonlarında yedek üye olarak çalışıyor. Ayrıca, Sol Parti Meclis Grubunda Uyum ve Göç Politikası Sözcülüğü ile Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği görevlerini sürdürmekte.