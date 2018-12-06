0553 313 94 23

Sevim Dağdelen kimdir? Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da görüştüğü PKK'lı Sevim Dağdelen nerelidir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyaretinde terör örgütü PKK sempatizanı kişilerle görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lı isimlerle görüştüğü kişiler arasında Sevim Dağdelen de yer aldı. Sevim Dağdelen kimdir? Sevim Dağdelen nereli?

06 Aralık 2018 Perşembe 11:37
Sevim Dağdelen kimdir? Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da görüştüğü PKK'lı Sevim Dağdelen nerelidir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyaretinde terör örgütü PKK sempatizanı kişilerle görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da PKK’lı isimlerle görüştüğü kişiler arasında Sevim Dağdelen de yer aldı. Sevim Dağdelen kimdir? Sevim Dağdelen nereli? 

Sevim Dağdelen Türkiye düşmanı PKK dostu

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimlerden Sevim Dağdelen, Almanya'da Sol Parti'nin Grup Başkan Yardımcısı. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği açık destekle bilinen Dağdelen, Almanya'da Federal Meclisi'nde terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak propaganda yapmıştı. Daha önce terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Müslim">Salih Müslim ile de görüşen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'ye istediğini yaptırabileceğini savundu.

1975 yılında Almanya’nın Duisburg kentinde doğdum. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladım. Hukuk dalında 1998 yılında başladığı yüksek öğrenimimi Almanya’da Marburg ve Köln Üniversiteleriyle, Avustralya’da Adelaide Üniversitesi’nde sürdürdü.

1991-2005 yılları arasında öğrenimim süresince Kuzeyren Vestfalya Eyalet Öğrenci Temsilciliği ile Federal Öğrenci Temsilciliği’de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) ve bu kuruluşun gençlik kolunda fahri çalışmalarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Almanya’da 2005’te kurulan Göçmen Kadınlar Birliği’nin kurucu üyesiyi. 

Eylül 2005’te yapılan seçimlerde Sol Parti Kuzeyren Vestfalya Eyalet Listesi’nden Almanya Federal Meclisi’ne seçildi. Federal Meclis’in Hukuk Komisyonu ile Avrupa Alt Komisyonu’nda asli üye, yanısıra İçişleri ve İnsan Hakları Komisyonlarında yedek üye olarak çalışıyor. Ayrıca, Sol Parti Meclis Grubunda Uyum ve Göç Politikası Sözcülüğü ile Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği görevlerini sürdürmekte.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:38
  1. sevim dağdelen kimdir
  2. sevim dağdelen pkk
  3. sevim dağdelen kılıçdaroğlu almanya ziyaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Televizyondaki ile evlendi, internetteki ile kaçtı!
    1. Televizyondaki ile evlendi,..
    2. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    3. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    4. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. AK Parti belediye başkan adayları son..
    7. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    8. Koltuk hesabı
    9. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    10. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    11. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    12. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    13. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    14. Döviz kurları
    15. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    16. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    17. Dünyada bir milyar kişi aç
    18. Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?
    19. Diyanetten Yemen için yardım kampanyası
    20. Avusturya’daki seçimlerde de ırkçılık..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek