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Sevilen çizgi film karakteri Kocaelili çocuklarla buluşacak

Çocukların severek izlediği çizgi film dizisi‘Kral Şakir’ 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

11 Haziran 2019 Salı 09:03
Sevilen çizgi film karakteri Kocaelili çocuklarla buluşacak

Çocukların severek izlediği çizgi film dizisi‘Kral Şakir’ 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.


41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM) minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye’nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor. 13-14-15-16 Haziran tarihlerinde 15.00, 17.00, 19.00 saatlerinde 3 seans olarak düzenlenecek etkinlikte ’Kral Şakir’ söyleşisi, moderatörle sahne aktiviteleri, Şakir ve Necati maskot karakterleri gösterisi ve hatıra fotoğraf çekimi gibi birbirinden keyifli etkinlik yer alıyor.


Keyifli bir yaz tatilinin başlangıcında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı etkinliğe çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:03
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