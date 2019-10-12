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Suriye sınırından fotoğraf paylaşan Buket Aydın'a, Sevilay Yılman'dan çok sert tepki!

Kanal D sunucusu Buket Aydın'ın Suriye sınırına giderek pahalı saat ve kıyafetlerle fotoğraf çektirmesine tepki gösteren gazeteci Sevilay Yılman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Aydın'a sert sözlerle yüklendi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:00
Suriye sınırından fotoğraf paylaşan Buket Aydın'a, Sevilay Yılman'dan çok sert tepki!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Suriye sınırından fotoğraf paylaşımı yapan Buket Aydın'a çok sert tepki gösterdi.

Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Buket Aydın'ın Akçakale'de çekitrdiği fotoğraflara kızan Yılman, "Bir lokman çocukların ölümünün yaşandığı bir alanda kendini defilede sanan arkadaş... Gazeteciliğin namusu için değilse de... O süslü püslü makyajlı rolexli halinle poz verdiğin yerin karşı tarafında kelle koltukta savaşan Mehmetciğimizin hatrına sil bu paylaşımları!" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:00
  1. Aydın
  2. Sevilay yılman
  3. buket aydın

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş6 dk önce
    Ne ayaksin sevilay, pişkin pişkin hdp ye oy verdim de, sonrada piskin piskin askeri öv. Yüregin varsa sende git poz ver.. bi öyle bi böyle anlamadik gitti...
  • mehmet soylumehmet soylu16 dk önce
    .. biti
  • ahmetahmet43 dk önce
    kıskanma ve nazar etme sevilay, sen de poponu kaldır biraz çalış paylaşmaya hakkın olsun:)

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