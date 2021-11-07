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Medya Sevilay Türkkan utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi: Tam bir İstanbul beyefendisi
Medya

Sevilay Türkkan utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi: Tam bir İstanbul beyefendisi

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'ı nasıl güzelleyeceğini şaşırdı, öve öve bitiremedi: Tam bir İstanbul beyefendisi

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:48:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözleri, Habertürk TV'de konuşuldu.

Güzellemek için ne diyeceğini şaşırdı!

Program konuklarından Habertürk yazarı Seviley Yılman, Lütfü Türkkan'ı güzellemek için ne diyeceğini şaşırdı.

Sözlerine, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." diyerek başlayan Yılman, "Lütfü Türkkan'ın yaptığı şey ayıp. Üzüldüm. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti." ifadelerini kullandı.

Kör kalanı değil, yayınlayanı eleştirdi

Sevilay Yılman, ahlaksızlığa kör kalanları medyayı değil, gündeme getiren medya kuruluşlarını eleştirerek, "İki gündür AK Parti'ye yakın medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz." dedi.

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