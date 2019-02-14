İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Kadın Kolları, Sevgililer Günü'nde farkındalık oluşturmak için engelli öğrencileri ziyaret etti.

Kadın kolları üyeleri, "Sevgiye Açılan Kapılar" projesi çerçevesinde, Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

Kadın kolları üyelerine, Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da eşlik etti.

Turan, burada yaptığı açıklamada, insanın kalbinde engel bulunmamasının önemine değinerek, "Bizi insan yapan kalbimizdir. Yeter ki biz sevgiyle insanlığa kapılar açalım ve sevgi ile bakalım çevremize." dedi.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Narin ise "Zihinsel engelli ve otizmli çocuklarımızı görmezden gelmek onları derinden incitecek bir davranıştır. Bugün burada engelli ve otizmli öğrencilerimizle geçirdiğimiz sevgi dolu her dakika bu konuda sahip olduğumuz farkındalığın bir göstergesidir." diye konuştu.

AK Parti Fatih Kadın Kolları Başkanı Nurhan Çalık ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenledikleri bu ziyaretin özel bir anlamı olduğunu vurguladı.

Çalık, "En büyük engel sevgisizliktir, AK Parti Fatih Kadın Kolları olarak bugün burada sevgiyle açtığımız bu kapının tüm engelleri ortadan kaldıracağının bilincindeyiz. Engelli ve otizmli çocuklarımızla bir sevgi yumağı oluşturmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ise "Hayatı paylaşmak için hiçbirimizin engeli yok. Bakış açımızı değiştirmeli ve ön yargılarımızdan arınmalıyız. Vicdanımız bize en doğru istikameti gösterecektir, engelleri bugün olduğu gibi sevgiyle aşabiliriz." dedi.

Mevlanakapı Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Refik Esin de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çocuklarımızın yüzü gülüyor. Bu bizim için en büyük mutluluk. Onları bu özel günde unutmayanyetkililere teşekkür ediyoruz. Zihinsel engelli ve otizmli bireylere karşı toplumun daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte çocuklar için palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Ziyaret sırasında yetkililer ayrıca, özel olarak hazırladıkları hediye paketlerini çocuklara dağıttı.