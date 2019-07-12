Sevginin böylesi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden 15 gün sonra köyüne dönen vatandaşı eşek ve köpeklerden oluşan hayvanları karşıladı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden 15 gün sonra köyüne dönen vatandaşı eşek ve köpeklerden oluşan hayvanları karşıladı. Hayvanların sevgi gösterileri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşilova köyünde çobanlık yapan Iğdırlı Ahmet Bülker, rahatsızlığı nedeniyle hastanede 15 gün boyunca yatarak tedavi gördü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından köydeki evine dönen Bülker’i, eşeği ve köpekleri sevgi gösterileriyle karşıladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek “Ahmet’le karakaçanın buluşma anı” sloganıyla sosyal medyada paylaşıldı.

“Sevginin dili, dini, ırkı olmaz” mesajıyla paylaşılan video 20 bin kişi tarafından izlenirken, binlerce de beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

Görüntüde eşeğine “Ceylan” diye seslenen sahibi Bülker’in sesini duyan eşek sesler çıkarıp koşarak sahibine gelirken, köpekleri “Aslan” ve “Çomar” da sahibine sevgi gösterilerinde bulunup oynamak istedi.

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