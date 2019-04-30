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Sevgilisini öldüren kadına tahrik indirimi

Gaziantep'te kendisine şiddet uyguladığı ve cinsel istismarda bulunduğu evli sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına, tahrik indirimi uygulanarak 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

30 Nisan 2019 Salı 16:32
Sevgilisini öldüren kadına tahrik indirimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2017 yılında kendisine şiddet uygulayan evli sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, tahrik indirimi uygulanarak 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilara Akbulut ile avukatı katıldı.

Sanık Akbulut, şiddet gördüğünü, cinsel istismara maruz kaldığını ve 3 saat boyunca kendini korumaya çalıştığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı, başkasıyla evli olan maktulün, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine şiddet uyguladığını, olay günü de yine maktulün, sanığı bıçakladığını ve zorla birlikte olmak istediğini belirterek, tartışma sırasında bıçağı eline geçiren kadının, maktulü öldürdüğünü hatırlattı.

Savcı, sanığın olayı haksız tahrik altına işlediğini ifade ederek, cezada indirim uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dilara Akbulut'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın olayı haksız tahrik altında işlediğini değerlendirerek, cezayı 11 yıl 3 ay'a indirdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 20 Eylül 2017'de Dilara Akbulut, Ahmet Arif Arhan'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:32
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