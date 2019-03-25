0553 313 94 23

Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaparken yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Sevgilisine ait araçla İstanbul’dan Kocaeli’ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çalan şahıs ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen arkadaşı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:52
Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaparken yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Sevgilisine ait araçla İstanbul’dan Kocaeli’ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çalan şahıs ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen arkadaşı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Hırsız, giydiği ayakkabısını tanıyan mağdur tarafından teşhis edildi.



Olay 22 Mart Cumartesi gecesi Kocaeli’nin Dilovası ve Derince ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 gecede 4 otomobilden, ses sistemi ve içerisindeki eşyaların çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki mobese kameraları ile PTS sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen aracı takibe alan ekipler, Sakarya’dan Kocaeli’ne geldiğini belirledikleri aracı, İzmit D-100 karayolu üzerine durdurarak içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.



Sevgilisinin aracı ile il il gezip hırsızlık yaptı


Gözaltına alınan H.G.(42) ve O.O’nun (26) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, şahısların girdikleri araçlardan aldıkları tespit edilen ses sistemleri ile elektrikli aletlere el koydu. Şahısların kullandığı aracın yapılan incelemesinde ise aracın, hırsızlık şüphelisi O.O.’nun sevgilisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çalıntı eşyalardan bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Ağrı mitingi
    1. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    2. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    3. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    4. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    5. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    6. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    7. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    8. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    9. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    10. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    11. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    12. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    13. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    14. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    15. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    16. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    17. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    18. Sevgilisine ait otomobille il il..
    19. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    20. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    21. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    22. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    23. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    24. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    25. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    26. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    27. Alkışlar Kral Lear’a
    28. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    29. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    30. Aslan’dan çiftçiyi sevindirecek proje
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler