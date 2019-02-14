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Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50 çift mutluluğa ‘evet’ dedi

Şehitkamil’de evlenmek isteyen 50 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirme kararı aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:59
Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50 çift mutluluğa ‘evet’ dedi

Şehitkamil’de evlenmek isteyen 50 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftlerin nikahını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.


Şehitkamil’de önceki aylarda evlilik hazırlığı yapan 50 çift, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak istedi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yalnız bırakmadı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde çiftlerin nikahlarını kıyan Fadıloğlu, tüm çitlere sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür yaşamalarını diledi.


“Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık”


Kendileri açısından anlamlı bir günü özel bir günle birleştirmek istedikleri için 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah günü aldıklarını kaydeden Fatih Alyar, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugünü ölümsüzleştirmek adına nikah kıydık. Hayırlı bir yuva kurmak için ilk adımı attık. Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun nikahımızı kıyması, bizim için özel oldu. Bundan sonraki hayatımız da inşallah bugün gibi mutlu geçer. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:59
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