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Sevgililer gününde nikah masasına oturdular

Kayseri’de birçok çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:59
Sevgililer gününde nikah masasına oturdular

Kayseri’de birçok çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi.


Melikgazi Belediyesi’nde 27 çift, Kocasinan Belediyesi’nde 25 çift, Talas Belediyesi’nde14 çift, 14 Şubat Sevgililer gününde nikah kıydırmayı tercih etti.


Sevgililer gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda evlenen çiftlerden İbrahim Şengül ve İlayda Şahin, bu günü özellikle seçmediklerini fakat denk geldiği içinde mutlu olduklarını söyleyerek, “iki özel günü birleştirmiş olduk” dedi.


Cantuğ Bağda ve Şeyma Fidan çifti ise sevgililer gününde evlenmeyi hayal etmediklerini ifade ederek, “Ben askeri personelim. İzin şubat ayına denk geldi, bizde 14 Şubat’ı istiyorduk. Bir taşla iki kuş gibi bir şey oldu. Böyle bir günde evleneceğimizi hayal etmezdik güzel bir tesadüf oldu” şeklinde konuştu.


Kocasinan Belediyesi’nde nikah kıydıran Sefa Mutlu ise, "14 Şubat olsun diye bizde öyle düşündük. Önceden belediyeden randevumuzu aldık, onlarda yardımcı oldular sağ olsunlar. Ben şehir dışında çalışıyorum, eşimde şehir dışında. 14 Şubatta memleketimize geldik nikahımızı kıydık. Allah bize ve tüm çiftlere bir ömür mutluluk nasip etsin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:59
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