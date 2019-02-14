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Sevgililer Günü’nde kalpler Sevgi Yolu’nda birleşti

Bozüyük Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle fotoğraf etkinliği düzenlendi.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:51
Sevgililer Günü’nde kalpler Sevgi Yolu’nda birleşti

Bozüyük Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle fotoğraf etkinliği düzenlendi.


Bozüyüklüler, Sevgi Yolu’nda ve karın eşlik ettiği eşsiz manzara ile birlikte en sevdikleri kişilerle anne ve babalarıyla, çocuklarıyla, aileleriyle çektirdikleri fotoğraflar ile sevgilerini ölümsüzleştirdiler. 14 Şubat anısına Belediye personelince Sevgi Yolu’nda yapılan fotoğraf çekimlerinin ardından kişilere fotoğrafları basılarak hediye edildi. Evli, sevgili, nişanlı, aile olmak üzere her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 13:00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.


Etkinlik hakkında beğenilerini ifade eden vatandaşlar “Birbirimize sevgimizi ifade ettiğimiz bu anlamlı günde Başkanı’mızın bizler için düzenlediği bu etkinlikte kalplerimizi bir kez daha Sevgi Yolu’nda birleştirdik. Bizim için güzel bir Sevgililer Günü sürprizi oldu. Bu özel günün anısına çektirdiğimiz fotoğraflarımızı güzel birer anı olarak ömür boyu saklayacağız” diyerek etkinlik için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:51
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