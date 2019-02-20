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Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti- Sevgililer Günü haftasında kartlı ödemelerde en fazla artış kuyumculuk sektöründe yaşandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:37
Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleştirildi.

BKM, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre son beş yıllık verilere bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti.

Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşanırken, 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı. Son beş yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1,3 milyar TL, 1 milyar TL, 1,9 milyar TL, 2,2 milyar TL ve 2,5 milyar TL oldu.

2019 yılı Sevgililer Günü'nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Bu üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculuk sektöründe 798 TL, elektronik eşya sektöründe 377 TL ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 132 TL oldu. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.


- Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti


8-14 Şubat haftasında en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödeme tutarının yüzde 24’ünün internetten yapıldığı görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olan bu oran dikkate alındığında, bu yıl hediye alımlarında internetten ödemeler daha çok tercih edildi.

- Sevgililer Günü haftasında en fazla artış görülen sektörlerde kartlı ödeme tutarı (milyon TL) şöyle:


Sektör1-7 Şubat Sevgililer Günü Haftası (8-14 Şubat)Yüzde Değişim
Kuyumculuk21934457
Elektronik Eşya80591313
Sağlık Ürünleri/Kozmetik6667076

- En fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlerde (kuyumculuk, elektronik eşya, sağlık ürünleri/kozmetik) internetten kartlı ödeme tutarı gelişimi şöyle:

2018 Sevgililer Günü Haftası2019 Sevgililer Günü Haftası
İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)339463
Toplam İçindeki Pay (%)1924

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:37
  1. BKM
  2. kartlı ödeme
  3. Sevgililer Günü

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